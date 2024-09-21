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Сегодня, 16:24

Представитель Дзюбы назвал хорошим знаком две голевые передачи в игре с «Краснодаром»: «Голы еще придут»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, Леонид Гольдман, в разговоре с «СЭ» оценил игру россиянина в матче 9-го тура против «Краснодара» (2:5).

Форвард отдал две голевые передачи. Всего на его счету три результативных действия в трех сыгранных встречах за тольяттинцев.

— Очередной матч Дзюбы и уже две голевые передачи. Так понимаем, его игра немного изменилась. От голов перешел к результативным передачам.

— Артем не зря один из лучших по системе «гол+пас». Там не все голы. Обидно, на самом деле, что быстро пропустили при 1:2. Мне кажется, были шансы. Но на первом месте идет командный результат. Безусловно, рад за Артема. Уверен, голы еще придут. Любое полезное действие является хорошим знаком. Жалко, что не удалось достигнуть результата. Но «Акрон» — молодая команда. Думаю, все еще впереди. Моментами, мне кажется, по моему субъективному мнению, смотрелось неплохо. За Артема рад, но повторюсь, и он сам это говорил, и мое мнение — командный результат превыше всего. Поэтому от этого присутствует разочарование, — сказал Гольдман «СЭ».

«Краснодар» набрал 21 очко и возглавил таблицу РПЛ, при этом у «Зенита» есть матч в запасе. «Акрон» остался на 11-й строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующей игре черно-зеленые примут «Зенит», а «Акрон» встретится в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут 28 сентября.

Артем Дзюба
ФК Акрон

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