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Сегодня, 21:28

Представитель Дзюбы опроверг информацию об агентских размером 7 миллионов рублей за переход форварда в «Локо»

Алина Савинова
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Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда Артема Дзюбы, опроверг информацию о том, что в сделке о переходе футболиста в «Локомотив» предусмотрена агентская выплата в размере 7 миллионов рублей.

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что агент Дзюбы может получить более 7 миллионов рублей за переход футболиста в московский клуб.

«Никаких агентских или других видов вознаграждений от клуба ни я, ни какие-либо агенты за переход Артема в «Локомотив» не получат. Такой опции нет в контракте с «Локо». Хотелось бы порекомендовать коллегам внимательнее проверять информацию и свои источники. Это непрофессионально», — цитирует Гольдмана Sport24.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-08-predstavitel-dzyuby-oproverg-informatsiyu-ob-agentskikh-razmerom-7mln-rubley-za-perekhod-futbolista-v-lokomotiv
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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