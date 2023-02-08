Представитель Дзюбы опроверг информацию об агентских размером 7 миллионов рублей за переход форварда в «Локо»

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда Артема Дзюбы, опроверг информацию о том, что в сделке о переходе футболиста в «Локомотив» предусмотрена агентская выплата в размере 7 миллионов рублей.

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что агент Дзюбы может получить более 7 миллионов рублей за переход футболиста в московский клуб.

«Никаких агентских или других видов вознаграждений от клуба ни я, ни какие-либо агенты за переход Артема в «Локомотив» не получат. Такой опции нет в контракте с «Локо». Хотелось бы порекомендовать коллегам внимательнее проверять информацию и свои источники. Это непрофессионально», — цитирует Гольдмана Sport24.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.