Представитель Дзюбы: «Артем не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги»

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» опроверг возможное участие футболиста в Медиалиге.

«Видимо, рейтинги и просмотры Медиалиги сейчас упали совсем низко, поэтому они решили пропиариться на имени Артема. Никаких переговоров с «Родиной Медиа» и Дмитрием Тарасовым у Дзюбы не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду. Информация о том, что его внесли в какую-то там заявку — тоже ложь. Очередной привет «оле-ола» Карпу. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть, кроме Дзюбы есть еще много разных способов пиара. Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артем хочет остаться в России и играть в РПЛ», — сказал Гольдман «СЭ».

Ранее создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов сообщил «СЭ» о переговорах по участию Дзюбы в матчах клуба в Медиалиге. А президент Медиалиги Николай Осипов рассказал «СЭ», при каком условии Артем смог бы сыграть за команду.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.