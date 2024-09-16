Представитель Дзюбы о его дебюте в «Акроне»: «Голевая передача стала хорошим завершением матча»

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» оценил дебютную игру в составе команды из Тольятти.

«Главное было поймать игровой тонус. Здорово, что удалось выйти, выиграть. Вдвойне приятно, что крупно. Голевая передача стала хорошим завершением матча. Но это только первый шажочек. Важно не останавливаться, Артем это сам понимает. У него большой опыт, он профессионал. Тут и календарь играет на руку — несколько домашних игр подряд. Отличная возможность поймать тонус и встать на игровые рельсы», — сказал Гольдман «СЭ».

36-летний футболист по окончании прошлого сезона ушел из «Локомотива» на правах свободного агента. В сентябре он подписал контракт с «Акроном» и в воскресенье, 15-го числа, дебютировал за команду из Тольятти в матче 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).