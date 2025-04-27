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Сегодня, 16:33

Представитель Дзюбы о будущем футболиста: «Артем уже получал звонки от клубов РПЛ, но у «Акрона» приоритет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, ответил на вопрос «СЭ» о переговорах с клубом по новому контракту.

Ранее спортивный директор тольяттинцев Антон Чистяков заявил «СЭ», что у команды хорошие шансы сохранить Дзюбу на следующий сезон.

«У нас отличный диалог с клубом, со всеми его сторонами. Пока рано конкретно говорить о подписании. Есть лишь совместные намерения, скажем так. Как мы до этого и говорили, в начале мая все еще раз обсудим, Артем поймет окончательно — готов он отыграть еще сезон или нет. А дальше будем предметно общаться. Могу сказать, что уже получал несколько звонков от клубов РПЛ, которые интересуются возможностью перехода Артема. Всем отвечаю одинаково — у «Акрона» приоритет. У нас, у Артема отличные отношения и с руководством, и с тренерским штабом. Болеем за «Акрон» в матче с «Химками»! Думаю, что к середине мая должна появиться какая-то конкретика», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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