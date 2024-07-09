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Представитель Дзюбы сообщил о переговорах с несколькими клубами: «Химки» — один из вариантов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Химки».

Ранее генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил «СЭ» о переговорах с Дзюбой.

«Химки» — один из вариантов. Вне зависимости от итогов переговоров хочется выразить уважение Туфану Садыгову, максимально открытый и прямой человек, искренне переживающий за свой клуб. Надеюсь, у него и его команды получится собрать боеспособный коллектив, который будет бороться за максимально возможные высокие места», — сказал Гольдман «СЭ».

Представитель Дзюбы также рассказал о переговорах с нескольким клубами.

«Что касается вариантов для Артема, то ведем диалог с несколькими клубами. Понятно, что всем бы хотелось завершить эти переговоры максимально быстро, но иногда нужно набраться терпения. Забавно читать комментарии некоторых экспертов, которые знают все, будучи даже не знакомыми с Артемом — и про его характер, и про текущие финансовые запросы, и про все остальное. Потрясающий уровень информированности. Артем готовится к сезону индивидуально, находится в отличной форме, очень соскучился по футболу, предельно зол и мотивирован. История показывает, что в такие отрезки своей карьеры он выдает максимальный результат», — добавил Гольдман.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Артем Дзюба
ФК Химки
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