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Сегодня, 15:35

Представитель Дзюбы — о желании игрока побить рекорд Лоськова: «На первом месте команда»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о желании нападающего побить рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России.

«Есть несколько рекордов, которые Артем хотел бы побить. Например, осталось 10 очков, чтобы оказаться выше Лоськова. Но главное для Дзюбы — результат «Акрона». Если команда проигрывает, то никому очки не нужны. На первом месте для Артема стоит коллектив. Дзюба всегда показал, что он командный игрок, а не индивидуалист. Как сказал тренер, 9 из 10 нападающих в той ситуации пробили бы. Но он — Дзюба, а не 9 из 10», — заявил Гольдман «СЭ».

Лоськов — рекордсмен чемпионата России по футболу по системе «гол + пас». На его счету 265 очков (120+145). Чтобы догнать экс-полузащитника «Локомотива», Дзюбе нужно совершить еще 9 полезных действий. Пока у форварда «Акрона» после встречи с «Химками» 256 очков (160+96).

Артем Дзюба
Дмитрий Лоськов
ФК Акрон

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