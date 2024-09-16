Представитель Дзюбы — о желании игрока побить рекорд Лоськова: «На первом месте команда»

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о желании нападающего побить рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России.

«Есть несколько рекордов, которые Артем хотел бы побить. Например, осталось 10 очков, чтобы оказаться выше Лоськова. Но главное для Дзюбы — результат «Акрона». Если команда проигрывает, то никому очки не нужны. На первом месте для Артема стоит коллектив. Дзюба всегда показал, что он командный игрок, а не индивидуалист. Как сказал тренер, 9 из 10 нападающих в той ситуации пробили бы. Но он — Дзюба, а не 9 из 10», — заявил Гольдман «СЭ».

Лоськов — рекордсмен чемпионата России по футболу по системе «гол + пас». На его счету 265 очков (120+145). Чтобы догнать экс-полузащитника «Локомотива», Дзюбе нужно совершить еще 9 полезных действий. Пока у форварда «Акрона» после встречи с «Химками» 256 очков (160+96).