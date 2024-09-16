Представитель Дзюбы: «У Артема положительные впечатления от Тольятти. В городе его хорошо приняли»

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о жизни нападающего в Тольятти.

«У Артема от Тольятти впечатления положительные. Все красиво, величественная Волга, роскошная природа. Надо максимально быстро сейчас решить бытовые вопросы с жильем. В городе Артема хорошо приняли, узнают, фотографируются. Устроили теплый прием. Жители довольны, а тут еще и результат хороший. Но расслабляться не будем, это только начало», — сказал Гольдман «СЭ».

36-летний футболист по окончании прошлого сезона ушел из «Локомотива» на правах свободного агента. В сентябре он подписал контракт с «Акроном» и в воскресенье, 15-го числа, дебютировал за команду из Тольятти в матче 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).