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Сегодня, 12:31

Представитель экс-супруги Сафонова опроверг информацию о погашении задолженности по алиментам

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о снятии с голкипера запрета на выезд из России в связи с выплатой алиментов.

«Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из сети», — сказал Шилов «СЭ».

7 июня издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. По данным источника, ограничение вступило в силу 6 июня.

Матвей Сафонов
Футбол
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Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
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Источник: с Сафонова сняли запрет на выезд из России
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