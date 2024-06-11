Представитель экс-супруги Сафонова опроверг информацию о погашении задолженности по алиментам

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о снятии с голкипера запрета на выезд из России в связи с выплатой алиментов.

«Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из сети», — сказал Шилов «СЭ».

7 июня издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. По данным источника, ограничение вступило в силу 6 июня.