Представитель экс-жены Сафонова объяснил публичную огласку судебного разбирательства с вратарем «Краснодара»

Представитель бывшей жены вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии Казачек рассказал «СЭ», для чего судебное разбирательство было необходимо предать огласке.

«В силу того что краснодарские суды имеют определенный образ в судебной системе страны, дело сложное и неоднозначное. Есть понимание, что решение суда может быть несправедливым и незаконным. На сегодняшний момент именно это и сподвигло Анастасию сообщить о нашей проблеме. Другого пути решения мы не видим. Чем больше говорят об этой проблеме, тем меньше риск, что будет вынесено незаконное решение», — сообщил «СЭ» представитель Анастасии.

Ранее бывшая супруга Сафонова сообщила в соцсетях, что вратарь через суд пытается забрать у нее дочь и взыскать с нее алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.