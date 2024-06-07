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Сегодня, 18:14

Представитель экс-жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России

Микеле Антонов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный срыв перехода голкипера в «ПСЖ».

«Относительно установления запрета на выезд за пределы РФ Матвея Сафонова, насколько мне известно, судебный пристав действительно принял такое постановление и ограничил ему выезд за пределы страны. Относительно информации в сети о размере задолженности по алиментам: не могу ее подтвердить или опровергнуть», — сказал Шилов «СЭ».

Матвей Сафонов. Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой срыва. Вратарю запретили выезд из России из-за долгов по алиментам

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что голкиперу сборной России и «Краснодара» Матвею Сафонову установлен запрет на выезд из РФ из-за долга в 60 миллионов рублей. Из-за этого его трансфер во французский «ПСЖ» находится под угрозой срыва.

На данный момент футболист вместе со сборной России находится в Минске, где вечером примет участие в товарищеской игре национальной команды. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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