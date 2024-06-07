Представитель экс-жены Сафонова сообщил о требовании полиции Краснодара явиться на опрос

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о подаче футболистом заявления в полицию.

«Насколько мне известно со слов Анастасии, ей звонили из полиции г. Краснодара и в грубой форме требовали приехать из Москвы в Краснодар на опрос в связи с поступлением заявления Матвея Сафонова о совершении в период брака кражи с его банковской карты около 3 лет назад. Сотрудники полиции говорили о том, что собираются задержать ее в Москве и доставить в отдел полиции г. Краснодара, в случае если она не явится самостоятельно. Насколько нам известно, уголовное дело пока не возбуждено», — сказал Шилов «СЭ».

Ранее Baza сообщила, что Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену, чтобы не платить алименты: по версии вратаря «Краснодара» бывшая супруга Анастасия украла с его карты 800 тысяч рублей. При этом, по словам девушки, эти деньги ей перевел сам Матвей.

Ранее стало известно, что футболисту установлен запрет на выезд из РФ из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. На данный момент футболист вместе со сборной России находится в Минске, где вечером примет участие в товарищеской игре национальной команды.

В мае сообщалось, что Сафонов может перейти в «ПСЖ». Переговоры находятся на завершающей стадии, а сумма сделки составляет 20 миллионов евро с учетом бонусов.