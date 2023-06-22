Представитель ФИФА на конференции РФС: «Надеемся, что ситуация разрешится»

Представитель ФИФА Хайди Беха выступила на конференции РФС.

«Вас поблагодарил президент и наша команда. Последний год был очень тяжелым. Мы надеемся, что ситуация разрешится и решение в скором времени будет найдено.

ЧМ в Катаре показал, что футбол может объединить фанатов и футболистов. Это первый ЧМ, который проводился в арабском регионе. На ЧМ-2022 было много рекордов и сюрпризов, историческое выступление Марокко, победа Саудовской Аравии над Аргентиной. При организации был учтен успех чемпионата мира в России. Мы стараемся каждый день работать на благо развития футбола.

Сегодня в этом зале много людей которые работают над развитием футболистов, обучением тренеров и так далее. От имени ФИФА и УЕФА хочу поблагодарить вас за работу. Ждем чемпионат мира по женскому футболу. Шаг за шагом работаем над повышением уровня женского футбола», — сказала Беха.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.