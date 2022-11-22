Представитель Фомина рассказал о переговорах с «Динамо» по новому контракту

22 ноября, 12:58
Футбольный менеджер Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниил Фомина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, в какой стадии находятся переговоры с клубом о продлении контракта.
«Мы с большим уважением относимся к «Динамо». Предварительно обсуждали с Павлом Константиновичем Пивоваровым суть контракта. У Дани есть желание остаться в клубе, он капитан, знаковый игрок для «Динамо». Будем вырабатывать позицию, которая устроит и футболиста, и клуб. Все в процессе, никакой спешки и обид нет. Идет обыкновенный рабочий процесс», — сказал Маньяков «СЭ».
В этом сезоне 25-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования