Представитель Фомина рассказал о переговорах с «Динамо» по новому контракту

Футбольный менеджер Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниил Фомина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, в какой стадии находятся переговоры с клубом о продлении контракта.

«Мы с большим уважением относимся к «Динамо». Предварительно обсуждали с Павлом Константиновичем Пивоваровым суть контракта. У Дани есть желание остаться в клубе, он капитан, знаковый игрок для «Динамо». Будем вырабатывать позицию, которая устроит и футболиста, и клуб. Все в процессе, никакой спешки и обид нет. Идет обыкновенный рабочий процесс», — сказал Маньяков «СЭ».

В этом сезоне 25-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.