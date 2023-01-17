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Сегодня, 13:21

Представитель Гаджимурадова допустил расторжение контракта с «Уралом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Сейчас мы ищем вариант, при котором и футболисту, и клубу будет комфортно. Это может быть и аренда, и полноценный трансфер, и возвращение в основной состав. Может быть, это будут более кардинальные изменения — расторжение договора и переход в другой клуб. Варианты абсолютно разные. Отсутствие Рамазана на сборах — непростой вопрос. Сейчас мы ищем его решение. Он футболист и должен тренироваться с командой», — сказал Кигинько «СЭ».

Гаджимурадов выступает за «Урал» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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