Представитель Гаджимурадова: «На сегодняшний день не стоит вопрос перехода Рамазана в «Нижний Новгород»

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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, рассказал «СЭ» о будущем футболиста.
Ранее пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщила, что футболист тренируется в расположении команды на тренировочном сборе в Турции.
«Рамазан сейчас знакомится с «Нижним Новгородом». Это нельзя назвать просмотром. Но пока он — футболист «Урала». На сегодняшний день не стоит вопрос перехода в «Нижний Новгород». «Урал» не против, чтобы он продолжил карьеру в другом клубе. Каких-то договоренностей пока нет. Рамазан поддерживает форму вместе с «Нижним», но это не прямая дорога к контракту», — сказал Кигинько «СЭ».
В сезоне-2022/23 Гаджимурадов сделал одну голевую передачу в 13 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 500 тысяч евро.
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