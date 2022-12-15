Представитель Гаджимурадова заявил, что игрока не устраивает текущее положение в «Урале»

Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника Рамазана Гаджимурадова, рассказал, что игрок недоволен своим положением в «Урале».

«К разговорам со «Спартаком» пока еще не возвращались, — цитирует Кигинько «РБ Спорт». — Но в целом к Гаджимурадову есть интерес от нескольких клубов Премьер-Лиги. Сейчас активно занимаемся этим вопросом, потому что Рамазана не устраивает текущее положение в «Урале». Рассматриваем различные варианты».

В нынешнем сезоне 24-летний Гаджимурадов провел 13 матчей в составе «Урала» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.