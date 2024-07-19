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Сегодня, 20:46

Представитель Гальдамеса подтвердил переход защитника в «Крылья»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Леонардо Родригес, представитель защитника «Годой Крус» Томаса Гальдамеса, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

«Томас действительно переходит в «Крылья», — цитирует Родригеса Sport24.

Гальдамес выступает за «Годой Крус» с января прошлого года. Чилиец провел за аргентинскую команду 50 матчей, забил два мяча и сделал пять голевых передач. Ранее защитник играл за чилийскую «Эспаньолу».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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