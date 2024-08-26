Представитель Гарре подтвердил интерес к игроку со стороны «Васко да Гамы»

Мартин Каманьо, представитель форварда «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, поделился мнением об интересе к игроку со стороны других клубов.

«Есть много команд, которые заинтересованы в подписании Гарре. «Васко да Гама» — одна из них. Так что я не знаю, уйдет ли он этим летом. Зависит от правильного предложения», — приводит слова Каманьо Sport24.

24-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В текущем сезоне Гарре провел 3 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2026 года.