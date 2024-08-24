Представитель Гонду: «Ведем переговоры с «Зенитом», но правда близки к соглашению»

Густаво Гони, представляющий интересы нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду, прокомментировал возможный переход игрока в «Зенит».

«Сделка еще не закрыта. Мы ведем переговоры, но правда близки к соглашению», — приводит слова Гони Sport24.

Ранее издание Ole сообщило, что аргентинец 24 августа отправится в Россию для завершения перехода в питерский клуб. В СМИ писали, что за трансфер «Зенит» заплатит более 10 миллионов долларов. Сделка станет рекордной в истории аргентинского клуба.