Представитель Гонду: «Ведем переговоры с «Зенитом», но правда близки к соглашению»

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Густаво Гони, представляющий интересы нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду, прокомментировал возможный переход игрока в «Зенит».
«Сделка еще не закрыта. Мы ведем переговоры, но правда близки к соглашению», — приводит слова Гони Sport24.
Ранее издание Ole сообщило, что аргентинец 24 августа отправится в Россию для завершения перехода в питерский клуб. В СМИ писали, что за трансфер «Зенит» заплатит более 10 миллионов долларов. Сделка станет рекордной в истории аргентинского клуба.
Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за клуб он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.