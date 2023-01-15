Представитель Квеквескири: «В декабре от «Динамо» поступил неофициальный запрос по поводу Ираклия»

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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько подтвердил информацию об интересе московского «Динамо» к полузащитнику «Факела» Ираклию Квеквескири.
«В декабре от «Динамо» действительно поступил неофициальный запрос по поводу Ираклия, возможно, с прицелом на лето, — цитирует «РБ Спорт» Кигинько. — Квеквескири хорошо проявил себя в РПЛ. Интерес со стороны «Динамо» логичен — воспитанник, от и до прошел академию и всегда рассматривал этот клуб в качестве приоритетного для себя варианта. «Динамо» узнало, какие цифры прописаны в контракте, за сколько можно забрать Ираклия. Но сумма, которая устроила бы воронежцев, возможно, довольно велика для возрастного футболиста, коим является Квеквескири. Сейчас он уехал на сборы с командой, готовится ко второй части сезона. Однако по поводу будущего, конечно, хотелось бы определиться заранее, все-таки до окончания соглашения с «Факелом» остается полгода».
32-летний россиянин выступает за «Факел» с июля 2022 года и провел за воронежский клуб 18 матчей, забив три мяча.
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