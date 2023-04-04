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Сегодня, 16:34

Представитель Игнатьева сообщил об отсутствии переговоров с «Локомотивом» о новом контракте

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Представитель нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста из команды летом.
«На данный момент переговоров с «Локомотивом» по продлению контракта с Иваном не ведется. В ближайший месяц наступит ясность по его будущему», — сказал Агузаров «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» не планирует продлевать контракт с Игнатьевым. 24-летний форвард выступает за клуб с лета 2022 года. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца сезона.

Иван Игнатьев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Алан Агузаров
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