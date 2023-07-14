Представитель Иву рассказал о ходе переговоров с «Рубином»

Паоло Тейшейра, представитель полузащитника Угочукву Иву, рассказал о ходе переговоров с «Рубином».

«Переговоры между футболистом и «Рубином» идут, но сама сделка еще не закрыта», — приводит слова Тейшеры Sport24.

Иву выступает за «Урарту» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Иву играет в Армении с 2018 года. В марте 2023 года хавбек дебютировал за сборную Армении, всего на его счету 4 матча за национальную команду без результативных действий.