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Сегодня, 14:10

Представитель Иву рассказал о ходе переговоров с «Рубином»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Паоло Тейшейра, представитель полузащитника Угочукву Иву, рассказал о ходе переговоров с «Рубином».

«Переговоры между футболистом и «Рубином» идут, но сама сделка еще не закрыта», — приводит слова Тейшеры Sport24.

Иву выступает за «Урарту» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Иву играет в Армении с 2018 года. В марте 2023 года хавбек дебютировал за сборную Армении, всего на его счету 4 матча за национальную команду без результативных действий.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-14-sdelka-yeshche-ne-zakryta-predstavitel-ugochukvu-ivu-o-peregovorakh-s-rubinom
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