Представитель Кади рассказал о состоянии футболиста после операции

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Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.
«В «Краснодаре» хотят подождать и примут решение по дальнейшим срокам восстановления Кади после следующего матча, который пройдет 17 мая. С футболистом все без изменений, он восстанавливается после последней операции», — приводит Sport24 слова Алиска.
В матче 24-го тура против «Спартака» (3:4) Боржес столкнулся с защитником красно-белых Георгием Джикией и получил перелом лицевой кости. 30 апреля футболист перенес операцию.
17 мая «Краснодар» сыграет с «Уралом» в рамках финала Пути регионов FONBET Кубка России. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.