Представитель Койта: «В ЦСКА сказали, что он нужен команде»

Мамаду Койта, представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об игровом времени футболиста.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что нападающий может покинуть московский клуб зимой.

«Конечно, нас беспокоит игровое время. Уход из ЦСКА? Мы спрашивали клуб. Но нам сказали, что Койта нужен команде», — сказал Койта «СЭ».

Секу Койта выступает за армейцев с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего малийца 18 матчей во всех турнирах без результативных действий.

За 18 туров РПЛ команда Марко Николича набрала 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице.