Представитель Койты рассказал, когда игрок вернется в расположение ЦСКА

Мамаду Койта, представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, сообщил «СЭ» о сроках возвращения футболиста в расположение клуба из сборной Мали.

«Секу чувствует себя хорошо. Вчера утром он покинул столицу Мали Бамако. В течение сегодняшнего дня Секу должен прилететь в Москву», — сказал Койта «СЭ».

В этом сезоне 24-летний малиец провел 19 матчей, забил 1 гол и отметился 1 голевой передачей за армейцев.