Представитель Койты рассказал, когда нападающий вернется в расположение ЦСКА

Сегодня, 16:30
Мамаду Койта, представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, в комментарии «СЭ» сообщил о сроках возвращения футболиста в расположение клуба из сборной Мали.
«Секу чувствует себя хорошо. Он уже возвращается из сборной Мали в расположение ЦСКА. Завтра он должен быть на тренировке команды», — сказал Койта «СЭ».
В этом сезоне 24-летний малиец провел 14 матчей и отметился голевой передачей.
Следующий матч армейцы проведут 19 октября на выезде против махачкалинского «Динамо» в рамках 12-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по московскому времени.