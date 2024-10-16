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Сегодня, 16:30

Представитель Койты рассказал, когда нападающий вернется в расположение ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Мамаду Койта, представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, в комментарии «СЭ» сообщил о сроках возвращения футболиста в расположение клуба из сборной Мали.

«Секу чувствует себя хорошо. Он уже возвращается из сборной Мали в расположение ЦСКА. Завтра он должен быть на тренировке команды», — сказал Койта «СЭ».

В этом сезоне 24-летний малиец провел 14 матчей и отметился голевой передачей.

Следующий матч армейцы проведут 19 октября на выезде против махачкалинского «Динамо» в рамках 12-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта

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