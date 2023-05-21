Представитель Квеквескири: «Есть множество факторов, влияющих на принятие решения по будущему Ираклия»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что на данный момент полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири не думает об уходе из воронежского клуба.

«Есть множество факторов, влияющих на принятие решения по будущему Ираклия. На сегодня он футболист «Факела» и у него есть четкая установка помочь команде остаться в премьер-лиге», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

В зимнее трансферное окно сообщалось, что 33-летним футболистом интересовалось «Динамо», однако игрок продлил контракт с «Факелом» до лета 2024 года.

Квеквескири выступает за воронежскую команду с 2022 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей за «Факел», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.