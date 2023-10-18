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Сегодня, 15:13

Представитель Макарова сообщил, что футболист тренируется в общей группе «Динамо»

Алина Савинова
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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что полузащитник «Динамо» Денис Макаров без ограничений тренируется в общей группе бело-голубых.

Решение об участии футболиста в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» будет принято ближе к дате встречи.

«Денис тренируется в общей группе «Динамо», все хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

В этом сезоне 25-летний Макаров провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах и забил три гола.

Матч между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 21 октября. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-makarova-denis-treniruetsya-v-obshhej-gruppe-dinamo/
Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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