Представитель Макарова сообщил, что футболист тренируется в общей группе «Динамо»

Сегодня, 15:13
Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что полузащитник «Динамо» Денис Макаров без ограничений тренируется в общей группе бело-голубых.
Решение об участии футболиста в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» будет принято ближе к дате встречи.
«Денис тренируется в общей группе «Динамо», все хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.
В этом сезоне 25-летний Макаров провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах и забил три гола.
Матч между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 21 октября. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.