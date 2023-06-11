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Сегодня, 16:04

Представитель Макарова заявил, что к футболисту есть интерес из Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дмитрий Кигинько, представитель футболиста «Динамо» Дениса Макарова, высказался о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

«У Дениса длительный и большой контракт с «Динамо», поэтому задумываться об уходе из клуба пока рано. Если интересы трех сторон сойдутся — клуба-покупателя, «Динамо» и футболиста, то все возможно. Также сыграет роль вопрос цены, предложения клуба, который проявляет интерес и желания самого Макарова. Пока при всех условиях игрока устраивает все в «Динамо». Какие клубы из Европы интересуются Денисом — сказать не могу, потому что на сегодняшний день нет конкретной команды, которая заявила бы о желании уже завтра иметь в своем составе футболиста Макарова. Ведется каждодневная работа, переговоры за рубежом. Все в начальной фазе, но интерес к Денису из Европы есть. Это хороший футболист, которого хотели бы видеть в своем составе многие клубы», — приводит слова Кигинько Sport24.

В минувшем сезоне 25-летний Денис Макаров провел за «Динамо» 33 матча, забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-11-predstavitel-forvarda-dinamo-makarova-k-denisu-yest-interes-iz-yevropy
Денис Макаров
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