Представитель Малкома и Клаудиньо заявил, что не является агентом новичка «Зенита» Ренана

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Известный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома и Клаудиньо, опроверг информацию о том, что он является агентом новичка «Зенита» Роберта Ренана.
«Насколько я слышал, Ренан сейчас заканчивает отношения со своим агентом. Но я не являюсь его агентом, могу только отметить, что это отличный футболист», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.
Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в начале января. Контракт 19-летнего защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования