Представитель Мангаша сообщил о скором оформлении трансфера футболиста в «Спартак»

Представитель защитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша Серхио Тьяго Рибейро ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«Пока неизвестно, когда Мангаш вылетит в Москву для завершения перехода. В ближайшее время должны быть закрыты все юридические моменты, связанные с трансфером. Срок контракта? Пока не могу раскрыть, это конфиденциальная информация», — сказал Рибейро «СЭ».

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.