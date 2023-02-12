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Сегодня, 14:16

Представитель Миранчука опроверг слухи о том, что связывался с окружением хавбека «Краснодара» Сперцяна

Алина Савинова
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Валерио Джуффрида, представляющий интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, заявил, что не связывался с представителями хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее появилась информация о том, что один из братьев Джуффрида давно наблюдает за Сперцяном и общался с его представителями.

«Это неправда. Ни с кем из представителей Сперцяна я не связывался», — цитирует Джуффриду Sport24.

Также в январе сообщалось, что к Сперцяну проявляют интерес «Фиорентина», «Лацио» ПСВ и «Вильярреал».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-12-predstavitel-alekseya-miranchuka-oproverg-slukhi-o-tom-chto-svyazyvalsya-so-spertsyanom
Алексей Миранчук
Эдуард Сперцян
Футбол
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