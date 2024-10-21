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Сегодня, 16:53

Представитель нападающего ЦСКА Койта допустил, что игрок может уйти в аренду зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об игровом времени футболиста в клубе.

— Я общаюсь с клубом и пытаюсь понять, что нужно, чтобы ситуация поменялась. Если что, то есть другая опция.

— Есть вероятность, что он может уйти в аренду зимой?

— Да. Он игрок сборной Мали, у него могут быть варианты для аренды.

Койта в этом сезоне провел 14 матчей и отдал 1 голевую передачу. 24-летний нападающий перешел в ЦСКА этим летом в статусе свободного агента.

ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта

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