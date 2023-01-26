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Сегодня, 12:06

Представитель Изидора прокомментировал возможный переход форварда в «Лион»

Руслан Минаев
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Эммануэль Лакруа, представитель нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал информацию о предложении «Лиона».

«Сейчас мы рассматриваем все предложения. На данный момент ничего не решено и не подписано», — цитирует Лакруа Sport24.

Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Лорьян». Позже журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» не согласился отдавать Изидора в аренду во французскую команду.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников.

Источник: Sport24
ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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