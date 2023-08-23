Представитель Оласы заявил, что футболист счастлив оказаться в «Краснодаре»

В агентстве Sport Business, представляющем интересы защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, рассказали об адаптации футболиста в кубанском клубе.

«Оласа постепенно адаптируется в «Краснодаре», ему нужно время. Он очень счастлив оказаться в «Краснодаре», ему все нравится. Думаю, уже скоро он покажет свой уровень», — приводит слова представителя агентства «РБ Спорт».

В чемпионате России лидирует «Краснодар», в 5 турах набрав 13 очков. Столько же баллов и у идущего вторым «Урала». Следом расположились «Динамо» и «Зенит» (по 10 очков).