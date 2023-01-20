Представитель Оздоева не исключает возможное возвращение игрока в РПЛ

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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал «СЭ», возможно ли возвращение футболиста в РПЛ.
«У Магомеда нет категоричности в вопросе о возращении в РПЛ. Но все зависит от конкретных предложений. Если оно появится, Магомед не скажет, что не будет его даже смотреть. Он готов рассмотреть предложение. Магомед — человек публичный. Любой руководитель российского или зарубежного клуба может на него выйти и переговорить, сделать предложение», — сказал Гаргаев «СЭ».
Летом 2022 года у Оздоева закончился контракт с «Зенитом», и он на правах свободного агента перешел в «Фатих Карагюмрюк». Его соглашение с турецким клубом рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования