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Представитель Оздоева: «Чемпионат Турции интереснее РПЛ, здесь играют в бесшабашный футбол»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева заявил, что считает чемпионат Турции более интересным, чем РПЛ.

«Чемпионат Турции точно интереснее. Футбол в России и Турции реально разный. Тяжело сказать, какой сильнее. В РПЛ играют более дисциплинированно. Видно, что тренеры пытаются ставить командам футбол от печки. Не берем в пример «Зенит», который может доминировать. Имею в виду общий срез команд РПЛ: слишком все боязливо, все время есть страх потерять мяч.
В Турции тоже неплохо обороняются, есть много квалифицированных защитников и полузащитников, но крен все равно в сторону атаки. Футбол намного динамичнее. В каждой игре бесшабашный и взрывной футбол. Постоянно влетают голы на последних минутах — накал сумасшедший. Все команды заведены. И судьи всегда стараются сохранить интригу. Могут добавлять по 8 минут, если одна из команд проигрывает в один мяч», — приводит «РБ Спорт» слова Гаргаева.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. На его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 21 матче за команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-chempionat-turtsii-interesnee-rpl-zdes-igrayut-v-besshabashny-j-futbol/
Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Фатих Карагюмрюк
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