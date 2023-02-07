0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Представитель Оздоева заявил, что футболист готов вернутся в Россию при хорошем предложении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Анзор Гаргаев, представитель игрока «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, оценил возможное возвращение 30-летнего полузащитника в РПЛ.

«У Магомеда нет категорической позиции, что он не хочет играть в РПЛ. У него вообще нет никаких ограничений при выборе клуба. Если поступит хорошее предложение от российского клуба, то он его рассмотрит. Много кто прощупывает почву. Но я вот все эти «прощупки» не люблю. Ориентироваться на это бесполезно. Даже до Магомеда не все довожу. Потому что звонят и спрашивают: «А Оздоев поедет к нам играть вот за такую сумму?» Всегда отвечаю: «Оздоев не на Луне живет — присылайте на почту предметное предложение, он его рассмотрит», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

30-летний россиянин выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-magomed-gotov-vernut-sya-v-rossiyu-esli-postupit-horoshee-predlozhenie/
Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Фатих Карагюмрюк
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ледяхов считает, что у Дзюбы еще есть шанс играть за «Зенит»

Аленичев назвал Промеса легендой «Спартака»