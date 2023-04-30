Представитель Медины: «К Хесусу проявляется большой интерес, но ему нравится в России и в ЦСКА»

Георгий Цховребов, представитель полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, заявил, что ряд клубов проявляет интерес к футболисту.

«Хесус — игрок, который в каждом матче показывает свой высокий уровень, качество и результативность. Естественно, к нему проявляется большой интерес, но Медине нравится в России и в ЦСКА. Что касается дальнейшего развития событий, то существует множество факторов, начиная от качества предложений, заканчивая политической обстановкой. Будем наблюдать и реагировать по ситуации», — приводит «РБ Спорт» слова Цховребова.

В текущем сезоне Медина провел за ЦСКА 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.