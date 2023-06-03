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РПЛ

Сегодня, 19:46

Сергей Иванов — о серебре ЦСКА: «Достойно закончили сезон РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов поделился эмоциями от завоевания командой серебряных медалей чемпионата России-2022/23.

В 30-м туре РПЛ армейцы обыграли «Ростов» со счетом 4:1.

— Среди всех, помимо «Зенита», мы первые. Можно ли скинуть с трона «Зенит» в обозримом будущем? Об этом трудно и рано говорить. Если расстановка сил в чемпионате останется в следующем сезоне, как была в этом, думаю, «Зенит» будет снова чемпионом.

— Первая медаль без Игнашевича и Березуцких. За счет чего, как думаете?

— Именно это и приятно, что весь сезон команда сражалась и билась. Сейчас в раздевалке тренер Федотов сказал практически те же слова, которые сказал в раздевалке тренер хоккейного ЦСКА. Воля, характер, команда. Сегодня сыграла команда, особенно первый тайм. Трудно было ожидать, что во втором тайме игра будет такой же. Да и не нужно было. Достойно закончили сезон.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54). Армейцы впервые с сезона-2017/18 выиграли медали чемпионата России.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Иванов (чиновник)
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