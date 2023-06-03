Представитель президента РФ Иванов: «Сильно сомневаюсь в целесообразности перехода в Азию»

Сегодня, 20:14
Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов поделился мнением о будущем российских клубов в еврокубках, а также о потенциальном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Каким вы видите будущее российского футбола? Переход в Азию, переговоры с УЕФА?
— Я сильно сомневаюсь в целесообразности перехода в Азию.
— Шанс на еврокубки через сколько лет у нас появится?
— Через много.
В марте президент РФС Александр Дюков заявил, что союз работает над тем, чтобы вернуться в европейский футбол.
Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.