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Сегодня, 20:14

Представитель президента РФ Иванов: «Сильно сомневаюсь в целесообразности перехода в Азию»

Константин Белов
Корреспондент
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Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов поделился мнением о будущем российских клубов в еврокубках, а также о потенциальном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Каким вы видите будущее российского футбола? Переход в Азию, переговоры с УЕФА?

— Я сильно сомневаюсь в целесообразности перехода в Азию.

— Шанс на еврокубки через сколько лет у нас появится?

— Через много.

В марте президент РФС Александр Дюков заявил, что союз работает над тем, чтобы вернуться в европейский футбол.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

РФС
Сборная России по футболу
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