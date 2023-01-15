Представитель Гаджимурадова: «Интерес к Рамазану от других команд есть, но пока решаем вопрос с «Уралом»

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько высказался о том, что полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов не поехал на тренировочные сборы с командой.

«У Гаджимурадова действующий контракт с «Уралом», соглашение действует еще полтора года. Руководство клуба оповестило Рамазана, что его в составе не видят. На углубленное медицинское обследование не взяли, сейчас он не полетел на сборы. Пока мы не решим вопрос с «Уралом», говорить о чем-то преждевременно. Интерес к Гаджимурадову от других команд есть, но ничего конкретного сейчас сказать не могу. Ведем диалог с руководством «Урала», но подобными действиями клуб цену на футболиста на рынке никак не повысит. Раз клуб так поступает, будем выходить из ситуации. Уверен, что на Рамазана будет спрос, это востребованный футболист», - приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

Гаджимурадов выступает за «Урал» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 13 матчей в составе клуба из Екатеринбурга и отметился одной результативной передачей.