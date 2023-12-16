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Сегодня, 14:00

Представитель Роши: «Только хорошее предложение может заставить Виллиана уйти из ЦСКА»

Алина Савинова
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Менеджер агентства Sferico Sportsand Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны зарубежных команд.

«В зимнее трансферное окно все возможно. Но Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Только хорошее предложение для него и для клуба может заставить его уйти правильно. На данный момент у нас нет никаких предложений по Виллиану. Несколько клубов следят за игроком, но пока ничего серьезного нет», — цитирует представителя агентства Sport24.

Ранее сообщалось, что 28-летним футболистом интересуются команды из бундеслиги, лиги 1, турецкой Суперлиги и Саудовской Аравии.

Контракт Роши с ЦСКА рассчитан до 2025 года. В этом сезоне бразилец принял участие в 22 матчах за красно-синих во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-604743-predstavitel-roshi-villian-ochen-schastliv-v-tsska-tolko-khorosheye-predlozheniye-mozhet-zastavit-yego-uyti
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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