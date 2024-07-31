Представитель Самошникова не исключил, что футболист покинет «Локомотив»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что в данный момент предложений по защитнику «Локомотива» Илье Самошникову нет.

«Какой-то конкретики и официальных предложений по Илье сейчас нет, но жизнь — штука интересная. Даже в последний день трансферного окна может появиться вариант, который устроит футболиста и клуб. Все может произойти», — заявил Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Илья Самошников провел в составе «Локомотива» 3 матча. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.