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Сегодня, 17:15

Представитель Самошникова не исключил, что футболист покинет «Локомотив»

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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что в данный момент предложений по защитнику «Локомотива» Илье Самошникову нет.

«Какой-то конкретики и официальных предложений по Илье сейчас нет, но жизнь — штука интересная. Даже в последний день трансферного окна может появиться вариант, который устроит футболиста и клуб. Все может произойти», — заявил Кигинько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Илья Самошников провел в составе «Локомотива» 3 матча. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Илья Самошников
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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