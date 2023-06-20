Представитель Сантоса заявил, что футболист не говорил про предложение от «Барселоны»

Тьяго Фрейтас, представитель защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, заявил, что его клиент не говорил о том, что получал предложение от «Барселоны», а имел в виду наличие интереса со стороны каталонского клуба.

«Нет, Дуглас не говорил про предложение. Он сказал об интересе «Барселоны», но, не имея никакого предложения и контакта с ними», — приводит слова Фрейтаса Sport24.

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 18 миллионов евро.