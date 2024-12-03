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Кузьмичев: «Если у «Спартака» есть интерес к Сильянову, имеет смысл переговорить»

Сергей Разин
корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

— Насчет аренды — это маловероятно, — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru. — Пока точно никто не обращался, но если заинтересованность есть, имеет смысл переговорить, потому что в прошедшее межсезонье «Локомотив» рассматривал вариант продажи Сильянова.

— Были разговоры об интересе «Динамо» летом. Он сохраняется?

— Да, интерес со стороны «Динамо» был, до конкретики не дошло, но с учетом того, что они приобрели игрока из «Рубина» на эту позицию, острой необходимости у них не будет, — сказал Кузьмичев.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 23 матча и отметился одной результативной передачей.

Источник: Metaratings
Александр Сильянов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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