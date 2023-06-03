Представитель Тюкавина: «Поставил бы Косте за сезон четыре с минусом, ведь блестит только золото»

Менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, подвел итоги сезона для футболиста.

«Титулы зарабатывает команда, один игрок в поле не воин. Мне не стыдно ни за одну минуту игрового времени, которое давали Косте. Не было такого, что он где-то не отработал, не забил. Девять голов в чемпионате, 17 очков по системе «гол плюс пас». Плюс заработал шесть пенальти, которые реализовывал Смолов. Косте только исполнился 21 год, к нему вопросов вообще нет. Наверное, он лучший игрок «Динамо» в этом сезоне. Поставил бы ему за сезон четыре с минусом, ведь как говорил Бышовец, блестит только золото», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В сезоне-2022/23 20-летний нападающий провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Тюкавин выступает в РПЛ с 2020 года.

Московская команда заняла 9-е место в чемпионате России, набрав 45 очков за 30 туров.