Агент Сафонов: «Тюкавин поймал здоровую щуку, я смеялся — может, тренера выловил для «Динамо»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов рассказал, как форвард «Динамо» Константин Тюкавин проводит отпуск.

«Костя поймал здоровую щуку, я еще смеялся, написал ему — может, тренера выловил для «Динамо». Видите, вчера поймал, а сегодня о новом тренере говорят. А так, он отдыхает в Кирове, в экзотику не поехал. Любит по России ездить. Женился и поехал на родину жены. С сегодняшнего дня начал беговую работу. Он в этом плане профессионал до мозга костей, снимаю перед ним шляпу», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В прошедшем сезоне чемпионата России 20-летний Тюкавин провел 28 матчей, в которых отметился 9 забитыми мячами и 7 результативными передачами. В FONBET Кубке России на его счету 1 гол в 10 играх.