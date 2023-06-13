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Сегодня, 17:49

Агент Сафонов: «Тюкавин поймал здоровую щуку, я смеялся — может, тренера выловил для «Динамо»

Алина Савинова
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов рассказал, как форвард «Динамо» Константин Тюкавин проводит отпуск.

«Костя поймал здоровую щуку, я еще смеялся, написал ему — может, тренера выловил для «Динамо». Видите, вчера поймал, а сегодня о новом тренере говорят. А так, он отдыхает в Кирове, в экзотику не поехал. Любит по России ездить. Женился и поехал на родину жены. С сегодняшнего дня начал беговую работу. Он в этом плане профессионал до мозга костей, снимаю перед ним шляпу», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В прошедшем сезоне чемпионата России 20-летний Тюкавин провел 28 матчей, в которых отметился 9 забитыми мячами и 7 результативными передачами. В FONBET Кубке России на его счету 1 гол в 10 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-tyukavina-kostya-pojmal-zdorovuyu-shhuku-ya-smeyalsya-mozhet-trenera-vy-lovil-dlya-dinamo/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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