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Сегодня, 17:45

Представитель Тюкавина высказался о будущем своего клиента при новом главном тренере «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 20-летнего нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента при новом главном тренере столичной команды.

«Я отвечу просто. У него еще есть действующий контракт, поэтому без разницы, кто будет новый тренер. Я не совсем даже смысл вопроса понимаю. То есть мне что-то не нравится, я хочу уйти? В любом случае мы должны свой контракт отработать», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

14 мая «Динамо» объявило об уходе Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду готовит Павел Алпатов. По информации «СЭ», летом бело-голубых может возглавить Марко Николич.

После 28 туров «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/predstavitel-tyukavina-bez-raznitsy-kto-budet-novyy-trener-dinamo
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марко Николич
Славиша Йоканович
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